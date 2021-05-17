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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ايرادات الأحد.. فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني يحصد 350 ألف جنيه

صدى البلد

بلغت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني - أمس الاحد 350 ألف جنيه، ليأتي ثالث أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال و«ديدو» للفنان  كريم فهمي.

بوستر فيلم ثانية واحدة


نشر الفنان مصطفى خاطر بوستر جديدا لفيلم "ثانية واحدة"، وظهر "خاطر" خلال البوستر حجمه صغيرا ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها.


ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل   وعلقت عليه قائلة: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور.

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ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة
تدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.


أبطال فيلم ثانية واحدة
فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.


أخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني
كان أخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.

مسلسل قصر النيل  تدور أحداثه في فترة الستينات حول جريمة قتل ، فى إطار اجتماعي يتخلله التشويق والإثارة، ويلقي العمل  الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية، من خلال قصة إنتقام تقوم بها بطلة العمل دينا الشربيني تجاه مجموعة من الأشخاص تعمدوا إيذائها فى الماضي.

تبدا الاحداث بوفاة احد رجال الاعمال ، وتعود بطلة العمل دينا الشربيني الى القصر للحصول على حقها فى الميراث.

وتشارك دينا الشربيني في بطولة  مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني  ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.
 

عيد الفطر دينا الشربيني محمود حميدة فيلم ثانية واحدة أحمد نوتردام

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