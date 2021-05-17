في يومه العالمي.. 5 طرق طبيعية لعلاج ضغط الدم

يحتفي العالم اليوم في الـ 17 من مايو، بـ اليوم العالمي لـ ضغط الدم، كما ان هناك عدد من العوامل التي تساعد طبيبك على تحديد أفضل خيار علاج لك، وتتضمن هذه العوامل نوع ارتفاع ضغط الدم لديك والأسباب التي تم تحديدها.

يمكن أن تساعدك التغييرات الصحية في نمط الحياة على التحكم في العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا.

اتباع نظام غذائي صحي



يعد النظام الغذائي الصحي للقلب أمرًا حيويًا للمساعدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم، ومن المهم أيضًا التحكم في ارتفاع ضغط الدم الخاضع للسيطرة وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات، تشمل هذه المضاعفات أمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

يركز النظام الغذائي الصحي للقلب على الأطعمة التي تشمل:

الفاكهة

خضروات

كل الحبوب

البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك



زيادة النشاط البدني



يجب أن يشمل الوصول إلى وزن صحي أن تكون أكثر نشاطًا بدنيًا، بالإضافة إلى مساعدتك على التخلص من أرطال الوزن ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقليل التوتر وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.

الوصول إلى وزن صحي



إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي للقلب وزيادة النشاط البدني يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

إدارة الإجهاد



التمرين هو وسيلة رائعة لإدارة التوتر، يمكن أن تكون الأنشطة الأخرى مفيدة أيضًا، وتشمل هذه:

تأمل

التنفس العميق

تدليك

استرخاء العضلات

اليوجا أو التاي تشي



هذه كلها تقنيات مثبتة في تقليل التوتر، الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات التوتر.

اتباع أسلوب حياة أنظف



إذا كنت مدخنًا ، فحاول الإقلاع عنه، تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ في إتلاف أنسجة الجسم وتقوية جدران الأوعية الدموية.

المصدر healthline