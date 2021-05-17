6 فوائد صحية غير متوقعه لتناول الثوم تعرفى عليها



فوائد صحية غير متوقعه لتناول فصين من الثوم لصحتك فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الألتهابات إليك أبرز فوائد تناول فصين يوميا من الثوم وفقا لموقع everydayhealth

1. خفض ضغط الدم

قد يساعد تناول فصين من الثوم يوميًا في الحفاظ على صحة القلب وإبقائك بعيدا عن أمراض القلب

2. تهدئة الالتهابات

يعتقد العلماء أن تناول فصين من الثوم يساعد فى محاربة الالتهاب المزمن فى جميع أجزاء الجسم

3. خفض نسبة الكوليسترول

تناول الثوم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وهو من أهم عوامل الخطر للأصابة بأمراض القلب.

4. الثوم قد يدعم وظيفة المناعة

الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا ويعتقد العلماء أيضًا أن الثوم له خصائص مضادة للفيروسات و منع دخول الفيروسات إلى خلايا الجسم

5. الثوم قد يقلل من تخثر الدم

تناول الثوم هو الإجراء الوقائي الوحيد الذي تتخذه لحماية الشرايين والتقليل من تخثر الدم

6. غنى بمضادات الأكسدة

الثوم غنى بمضادات الأكسدة التى تحافظ على الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب ومحاربة الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان