لو هنام ساعتين ربنا بيقويني .. ممرض يساعد المصابين بفيروس كورونا في المنازل.. شاهد

قال الممرض ، سعد زايد ، إن مشواره في مساعدة المرضى في بيوتهم ، بدأ من قبل أزمة فيروس كورونا ، حيث أنه كان يساعد مرضى القدم السكري وغيرهم من الذين لا يستطيعون المجيء للوحدات الصحية ، من خلال التوجه لهم بسيارته ومتابعة حالتهم.

وأضاف الممرض "سعد زايد " ، عبر " سكايب " لـ برنامج " صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أنه يتابع جميع الحالات في قريته على مدار الساعة ، موضحا أنه لا يغلق أبدا هاتفه ، حتى وإن كان المريض بعيدا عنه فإنه يذهب إليه.

وتابع أنه يشعر بالراحة النفسية عندما يداوي المرضى ، ولا يتهاون في متابعة حالات فيروس كورونا ، وتوصيل أنابيب الأكسجين لهم .

وأكمل أنه لازال يدعم كافة المرضى وليس مصابي كورونا فقط ، متابعا أنه ينهي شيفت عمله ومن ثم يذهب لمتابعة حالات فيروس كورونا .

وأوضح أنه ينظم وقته من من خلال أنه ينهي عمله ، ومن ثم يتابع الحالات الحرجة بالمنازل ، معقبا :" ربنا بيديني القوة حتى لو بنام ساعتين " .