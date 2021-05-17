بترقص ليه .. شوبير يفتح النار على شريف إكرامي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، بعدما تسبب في تلقي شباك فريقه هدفا بالأمس، في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.



وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: " شريف إكرامي لو أراد استعادة الثقة لا يكون بهذا الشكل، لأن خطأ حارس المرمى لا يغتفر، كونه يتسبب في هدفا بشكل مباشر للفريق المنافس".

وأضاف : " مش دورك يا شريف إنك ترقص مهاجم أنيمبا ، أنت كحارس مرمى مش شغلتك أنك ترقص، لأن لما تتقطع الكورة الناس مش هتسيبك، ولا كان ليها لازمة ولا كان ليها معنى".



وعلى الجانب الأخر ، أشاد الإعلامى أحمد شوبير بقرار مجلس إدارة النادي الأهلى بقيادة محمود الخطيب بتشكيل شركة كرة القدم برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور ومعه نائبا مصطفى مراد فهمى وحسام غالى عضوا بالشركة .



وقال شوبير أن قرار إنشاء شركة لكرة القدم بالأهلى هو قرار تاريخى لمجلس إدارة النادي ، مشيرا إلى أن الأسماء المسئولة عن الشركة من الطراز الرفيع وعلى رأسهم رجل الإعمال ياسين منصور المحب والعاشق للكيان الأحمر ومعه مصطفى مراد فهمى والذى يعد واحدا من أهم الأشخاص الرياضية فى الكرة المصرية فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها ، وأيضا تواجد حسام غالى صاحب المسيرة الكروية المميزة .



وأضاف : " اختيارات مجلس إدارة الأهلى مميزة وأثبتت أن مصلحة النادي فوق الجميع وفوق أى اعتبار ، بدليل اختيار مصطفى مراد فهمى ضمن المسئولين عن شركة الكرة رغم إنه كان مرشحا فى قائمة محمود طاهر ضد الخطيب فى الانتخابات الماضية ، هو ده الأهلى وهم دول أبناء الأهلي " .