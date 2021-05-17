عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بترقص ليه .. شوبير يفتح النار على شريف إكرامي

شريف إكرامي
شريف إكرامي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، بعدما تسبب في تلقي شباك فريقه هدفا بالأمس، في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: " شريف إكرامي لو أراد استعادة الثقة لا يكون بهذا الشكل، لأن خطأ حارس المرمى لا يغتفر، كونه يتسبب في هدفا بشكل مباشر للفريق المنافس".

 

وأضاف : " مش دورك يا شريف إنك ترقص مهاجم أنيمبا ، أنت كحارس مرمى مش شغلتك أنك ترقص، لأن لما تتقطع الكورة الناس مش هتسيبك، ولا كان ليها لازمة ولا كان ليها معنى".
 

وعلى الجانب الأخر ، أشاد الإعلامى أحمد شوبير بقرار مجلس إدارة النادي الأهلى بقيادة محمود الخطيب بتشكيل شركة كرة القدم برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور ومعه نائبا مصطفى مراد فهمى وحسام غالى عضوا بالشركة .
 

وقال شوبير أن قرار إنشاء شركة لكرة القدم بالأهلى هو قرار تاريخى لمجلس إدارة النادي ، مشيرا إلى أن الأسماء المسئولة عن الشركة من الطراز الرفيع وعلى رأسهم رجل الإعمال ياسين منصور المحب والعاشق للكيان الأحمر ومعه مصطفى مراد فهمى والذى يعد واحدا من أهم الأشخاص الرياضية فى الكرة المصرية فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها ، وأيضا تواجد حسام غالى صاحب المسيرة الكروية المميزة .
 

وأضاف : " اختيارات مجلس إدارة الأهلى مميزة وأثبتت أن مصلحة النادي فوق الجميع وفوق أى اعتبار ، بدليل اختيار مصطفى مراد فهمى ضمن المسئولين عن شركة الكرة رغم إنه كان مرشحا فى قائمة محمود طاهر ضد الخطيب فى الانتخابات الماضية ، هو ده الأهلى وهم دول أبناء الأهلي " .

احمد شوبير شريف إكرامي نادي بيراميدز خطأ شريف إكرامي الكونفيدرالية الإفريقية إنيمبا

ترشيحاتنا

إصابة 8 إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية في عسقلان

رئيس الشيوخ: ندعم موقف الحكومة المصرية ونؤكد على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين

وصول أول طائرة شارتر بشرى لبدء حركة السياحة الخارجية

الوزراء يكشف حقيقة الرسائل الوهمية بموعد ومكان تطعيم المسجلين لتلقي لقاح كورونا

وزير المالية يكشف موضوعات مقرر طرحها في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية|فيديو

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

فيروس كورونا الهندي يثير الرعب في بريطانيا

في أول يوم عمل.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2021

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

مثال يُحتذى.. شوبير يتغزل فى مجلس الأهلى والخطيب بعد قرار شركة الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ