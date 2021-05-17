الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية متجها إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون.. فيديو

الرئيس السيسي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية عن، مغادرة الرئيس السيسي مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس متجها إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون.

وبدأت اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان والذى يهدف إلى التطبيع الكامل للخرطوم مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، بثا مباشرا لوقائع المؤتمر من باريس، حيث يأمل السودان في جذب المستثمرين والحصول على تعهدات بسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية الفرنسى برونو لومير، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم أن بلاده ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيرى لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر "دعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، والذي يحضره نحو قادة 15 دولة إفريقية.

وعٌرض في مؤتمر اليوم، فيلم تعريفي عن السودان، يهدف لتقديم البلاد بشكل جديد كدولة غنية بالموارد الطبيعية والثقافات المتنوعة، كما يهدف أيضا لجذب الاستثمارات والسياحة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بجهود فرنسا في دعم التحول الديمقراطي بالسودان، معربا عن امتنانه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتنظيمه هذا المؤتمر.