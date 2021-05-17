للوقوف على مدى صلاحية المياه.. وكيل شباب القليوبية يتابع حمامات السباحة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية سير العمل بحمامات السباحة بمركز شباب المنشية ونادي بنها الرياضي ومركز شباب شبلنجة ومركز شباب مدينة بنها وذلك للوقوف على مدى صلاحية مياهها للاستخدام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها.

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أكد الصبروط ضرورة الالتزام بتغيير مياه الحمامات في الأوقات المحددة لذلك وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا مشيرا إلى ضرورة وجود المنقذين بالحمامات والتأكيد على التباعد وتقليل الإعداد بها ويأتي ذلك بعد قرار وقف العمل بحمام سباحة مركز شباب قليوب بعد ما تبين من مخالفات به رافقه في الجولة.



من ناحية أخرى تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على المستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

وقال المحافظ انه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.



أكد الهجان أن أعمال تطوير الطريق الدائري في نطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.



من ناحية اخري أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.



وأوضحت شركة مياه القليوبية فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وعدم استخدام المياه خلال تلك الفترة لعدم التعرض للأضرار الصحية، وسيتم على الفور إعادة ضخ المياه عقب انتهاء أعمال غسيل الشبكات.