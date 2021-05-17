جيش الاحتلال: سنزيد الهجمات ونضرب أهدافا جديدة في غزة

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للقناة "13" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من عدد الهجمات وسيضرب أهدافاً جديدة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه منذ الساعة السابعة صباحاً ولمدة 12 ساعة، رصد نحو 190 عملية إطلاق صواريخ من قبل المقاومة، سقط نحو 25 صاروخاً في قطاع غزة، والقبة اعترضت العشرات وفق سياسة الاعتراض المتبعة.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري جلسة تقييم أمني تزامنًا مع قرار الجبهة الداخلية بتمديد قرار إغلاق المدارس في غلاف غزة وحتى تل أبيب ومحيطها.

بينما سيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً ثانيا مع نتنياهو لبحث الأوضاع بشأن خفض التصعيد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 311 إسرائيليًا منذ بدء إطلاق الصواريخ من غزة، وهو ما يأتي في ظل استشهاد 220 فلسطينيًا في القتال المستمر منذ 8 أيام، من بينهم عشرات الأطفال الفلسطينيين في القطاع.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أنه سيتم تعطيل العمل غدا في مؤسسات السلطة والقطاعات المختلفة في المجتمع ، ما عدا الخدمات الصحية، استجابة لدعوات فلسطينية بإضراب يشمل أيضا العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل.