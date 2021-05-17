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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على تسرب مياه بشارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة ..صور

تسريب مياه
تسريب مياه

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة من السيطرة على تسرب مياه بشارع أحمد عرابى حيث تم الدفع بالسيارات لشفط المياه والعمل على إصلاح العطل.

 

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وقال اللواء طلعت منصور  رئيس مدينة شبرا الخيمة ان فريق المتابعة الميدانية بمدينة شبرا الخيمة تلقى شكوى بوجود تسريب في محبس المياه العمومي بشارع أحمد عرابي ناصية شارع الوحدة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.


وعلى الفور تم استدعاء كل من مدير شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية ، مدير الصرف الصحي بالقاهرة وتم إحضار سيارات الشفط شفط المياه المتواجدة بالشارع تيسيرا لحركة المرور وجاري متابعة العمل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.


من جانبه تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية سير العمل بحمامات السباحة بمركز شباب المنشية ونادي بنها الرياضي ومركز شباب شبلنجة ومركز شباب مدينة بنها وذلك للوقوف على مدى صلاحية مياهها للاستخدام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها.


أكد الصبروط ضرورة الالتزام بتغيير مياه الحمامات في الأوقات المحددة لذلك وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا مشيرا إلى ضرورة وجود المنقذين بالحمامات والتأكيد على التباعد وتقليل الإعداد بها ويأتي ذلك بعد قرار وقف العمل بحمام سباحة مركز شباب قليوب بعد ما تبين من مخالفات به رافقه في الجولة.


كما تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على المستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.


وقال المحافظ انه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.


أكد الهجان أن أعمال تطوير الطريق الدائري في نطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.

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اخبار محافظة القليوبية الصرف الصحى شبرا الخيمة شركة مياه الشرب القليوبية

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