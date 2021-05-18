إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو .. التعليم العالي: توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة .. وتؤكد: الامتحانات في موعدها

التعليم العالي: إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو والامتحانات في موعدها

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة

توجيهات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

تستعد الجامعات لإجراء أمتحانات نهاية العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات انعقادها خلال الفترة من بداية يونيو وحتى بداية يوليو، بينما يتم استكمال الدراسة والامتحانات قبل نهاية مايو، وتدور بين الطلاب العديد من التساؤولات حول الامتحانات ومصير درجات المديد تيرم وموقف الجامعات ىالخاصة من القرارات.

إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا قرارات جديدة تخص إلغاء الامتحانات أو عدم استكمال المناهج الدراسية بالجامعات، مشيرا إلى أن الأمر متروك للجامعات في إنهاء المناهج قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث تبدأ الامتحانات مع بداية يونيو.

جاء ذلك ردا على تداول طلاب الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة حول دراسة قرارات جديدة بإلغاء الامتحانات، إضافة إلى العديد من التساؤلات حول عدم استكمال المناهج الدراسية وإلغاء جزء منها .

وأوضح "المصدر" في تصريح لـ"صدى البلد" ، أنه جار استكمال ما تبقى من محاضرات بالجامعات وفق منظومة التعليم الهجين، بينما يتم الانتهاء من المحاضرات مع نهاية شهر مايو.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يتم تطبيقه على طلاب الجامعات الحكومية من قرارات استكمال الدراسة وانتهاء الامتحانات يطبق على طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن القرارات صادرة لكل طلاب الجامعات وليست فئة معينة.

وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد"، أن امتحانات الميد تيرم تجرى حاليا في بعض الجامعات الخاصة وهي ليست إلزامية، إنما تتخذ كل جامعة الأسلوب الأنسب لها لاكتساب الطالب الدرجات، بينما تنتهي كل جامعة من المحاضرات في نهاية الشهر الجاري أي قبل انطلاق الامتحانات بداية يونيو المقبل.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس تناول خلال مجلسه الأخير بأن لكل جامعة حرية الاختيار في تحديد إجراء امتحانات الميد تيرم من عدمه وآليات اجراؤها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تجرى إلكترونيا او بالحضور وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف المصدر بـ المجلس الأعلى للجامعات لـ صدى البلد أن امتحانات الميد تيرم التي بدأتها الجامعات بالفعل يمكن استكمالها بحسب قدرات وامكانيات كل كلية، أما بالنسبة للكليات التي لم تبدأ بعد يمكن ضم درجتها لامتحانات نهاية العام الدراسي .

وأشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون بالحضور للجامعات، وليس هناك أي مقترحات تخص وجود أبحاث بديلة عن الامتحانات ، مشيرا إلى أنه ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على الطلاب من خطر الإصابة.

انطلاق امتحانات الميد تيرم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بالجامعات الخاصة

ومن جانبه أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، علي بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات اليوم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.

ووجه نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد ندا، أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية.

إجراء امتحانات الميدترم والشفوي في اوراق مُنفصلة أثناء أداء امتحانات نهاية العام

بينما عقد مجلس عمداء جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة آليات تنفيذ ما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات، ويعرض لكم “صدى البلد” في السطور التالية أهم قرارات الاجتماع.

1- الانتهاء مما تبقى من مقررات الفصل الدراسي الثاني من محاضرات ودروس عملية بعد اجازة العيد مُباشرة بأستخدام التعليم الهجين.

2- بدء جميع الكليات في وضع الخطة الزمنية للامتحانات واعلانها للطلاب، بعد إجازة عيد الفطر.

3- إجراء امتحانات الميدترم والشفوي في اوراق مُنفصلة أثناء أداء امتحانات نهاية العام.

4- ترك كل كلية تحديد موعد الامتحانات العملية خلال الفترة القادمة.

5- ستكون مشروعات التخرج في الكليات المعنية (الهندسة _التعليم الصناعي _ والاثار _ علوم)، بعد نهاية الامتحانات التحريرية لإعطاء الطلاب فرصة للتركيز فيها بعد نهاية الامتحانات.

وأشار الدكتور أحمد عزيز، إلى ضرورة مُراعاة ظروف الطلاب خلال هذه الفترة عند وضع أسئلة الامتحانات، مؤكدًا على فتح المدن الجامعية بعد إجازة العيد مباشرة.

كما شدد قطاع خدمة المجتمع والإدارة العامة للشئون الإدارية وقطاع الأمن الإداري بالجامعة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الدراسة والامتحانات.

- توجيهات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

-الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية:

بينما أكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

تستعد الجامعات لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية يونيو المقبل وتنتهي بداية يوليو.

ووجه الوزير بدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد استعداد المستشفيات الجامعية الخاصة بهذه الجامعات لفترة الامتحانات ورفع درجة الاستعداد القصوى:

جامعة المنوفية

قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن المستشفي الجامعي جاهزة تحسبا لأي مستجدات فيما يخص كورونا، وبالتالي مع الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضاف "مبارك " أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بها كمت اقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو الحرص على الطلاب والعاملين بالجامعة وعلى المجتمع ككل .

بينما كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية عمداء كليات جامعة المنوفية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب، ويقوم بالإشراف الطبي على عملية التطعيم و المتابعة بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة من أقسام (طب الأسرة - الباطنة العامة الصحة العامة وطب المجتمع)، بينما يقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.

جامعة بنها

وتأتي ضمن استعداد جامعة بنها توجيه الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال اعمال الامتحانات ، بالاضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة

وأضاف القائم باعمال رئيس الجامعة أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه الوزير السادة رؤساء الجامعات برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية والتأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد الحالات، بالإضافة إلى الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة.