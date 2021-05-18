الوطنية للتدريب: إتاحة منح وبرامج قيادة وإدارة للأشقاء في فلسطين

قالت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، تعليقا على مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، إن مصر مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين على مر السنوات .

وأضافت رشا راغب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" مصر تمد يد العون للأشقاء في فلسطيني كأمر طبيعي بحكم دور مصر المحوري في المنطقة ".

وتابعت رشا راغب :" نقدم برامج متخصصة للإدارة والقيادة عبر المنصة الالكترونية وإتاحة عدد من المنح في البرامج الرئاسية لتأهيل التنفيذيين للقيادة التي تطرحها الأكاديمية".

وأكملت رشا راغب :" سوف ندرس مع الجانب الفلسطيني نوعية البرامج التي سوف نطرحها لمساعدة الكوادر البشرية في فلسطين للتعرف على نوعية البرامج التي سيتم تقديمها لدعم الأشقاء في فلسطين ".



ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

كما أن الرئيس السيسي صرح بتوجيهات مباشرة بقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.