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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد دعمه لإسرائيل

سأعمل لسلامتكم.. بايدن يعتذر لنائبة الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

بايدن والنائبة رشيدة
بايدن والنائبة رشيدة طليب

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، حديثا مكثفا استمر 8 دقائق مع النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني رشيدة طليب على مدرج المطار عندما وصل إلى مدينة ديربورن بولاية ميشيجان اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقدت طليب طريقة تعامل بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتصعيد جيش الاحتلال.

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 انتقدت النائبة على حسابها بموقع "تويتر"، دعم بايدن لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "يرتكب جرائم حرب وينتهك صراحة القانون الدولي".

وصافح بايدن في ديربورن أثناء زيارة مصنع فورد والترويج لخطة البنية التحتية الخاصة رشيدة طليب، ودخل الاثنان في محادثة طويلة - بعيدًا عن سمع  الكاميرات.

وأكد خلال تصريحات في وقت لاحق، أنه أشاد برشيدة طليب، قائلا: "أنا معجب بذكائك وشغفك وتعاطفك.. أحترم قلقك على أهلك"، مضيفا: "وأصلي لأن تظل جدتك وأسرتك بخير".

وتابع: "سأعمل لسلامة أهلك بالضفة أنت محاربة وأشكر الله على ذلك".

وشنت النائبة رشيدة طليب أمس هجوما على إدارة بايدن وعدد من الديمقراطيين لدعمهم نتنياهو وإسرائيل.

وقالت طليب: "كفى يا سيد بايدن.. لن تفعل هذا على مرأى منا"، مطالبة إياه بالحديث علانية ضد العدوان الإسرائيلي لمحاسبة نتنياهو وقيادة إسرائيل.

إسرائيل جو بايدن رشيدة طليب بنيامين نتنياهو النائبة رشيدة طليب

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