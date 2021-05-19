عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تدمر مبنى الجمعية الخيرية في رفح

إسرائيل تدمر مبنى
إسرائيل تدمر مبنى الجمعية الخيرية في رفح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ مقر الجمعية الخيرية بجوار المستشفى الكويتي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المبني وتسويته بالأرض، دون أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جنوبي ووسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

سرايا القدس توجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل

قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وسقوط شهداء وجرحى

وأفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين على الأقل خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة قرب شارع الشهداء بحي الرمال في غزة.

واستهدفت إسرائيل، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال غرب رفح، كما قصفت المنطقة الشرقية لدير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة على أرض زراعية في تلة قليبو شمال قطاع غزة، وقصف  مبنى المنتدى في عبسان الجديدة شرق خانيونس بصاروخ واحد، واستهدف أرضاً زراعية قرب مطعم حيفا شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأغار الطيران الإسرائيلي قبل قليل على أرض زراعية في منطقة الزنة بخانيونس، وأخرى شمال بيت لاهيا.

إسرائيل رفح قصف غزة قطاع غزة قصف اسرائيل الاحتلال

موضوعات متعلقة

قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وسقوط شهداء وجرحى

سرايا القدس توجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل

اعلام عبري: إسرائيل فشلت مرتين في محاولة اغتيال القائد العسكري لحماس

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف إخلاء حي الشيخ جراح

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

مستشفى العريش العام يستقبل رابع جريح من غزة.. التشخيص الكامل لحالته

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص لديه مستحقات متأخرة .. ولكن

حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار؟ أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

على شاطئ البحر.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

الهروب بحرا.. ملجأ الأثرياء السري خلال إغلاق كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ