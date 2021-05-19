إسرائيل تدمر مبنى الجمعية الخيرية في رفح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ مقر الجمعية الخيرية بجوار المستشفى الكويتي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المبني وتسويته بالأرض، دون أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جنوبي ووسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين على الأقل خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة قرب شارع الشهداء بحي الرمال في غزة.

واستهدفت إسرائيل، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال غرب رفح، كما قصفت المنطقة الشرقية لدير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة على أرض زراعية في تلة قليبو شمال قطاع غزة، وقصف مبنى المنتدى في عبسان الجديدة شرق خانيونس بصاروخ واحد، واستهدف أرضاً زراعية قرب مطعم حيفا شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأغار الطيران الإسرائيلي قبل قليل على أرض زراعية في منطقة الزنة بخانيونس، وأخرى شمال بيت لاهيا.