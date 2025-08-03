ثروت سويلم : الأهلي لازم يتكرم في الاسماعيلية

اكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن النادي الاهلي يستحق التكريم في محافظة الإسماعيلية بعد مواقفه الأخيرة مع النادي الاسماعيلي.

وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"الاهلي كان أول نادي يدعم إلغاء الهبوط حبا في الاسماعيلي "



ويضيف ثروت سويلم :"طلبت من نصر ابو الحسن رئيس الاسماعيلي بشكل شخصي أن يدعو النادي الاهلي للعب في الاسماعيليه لفتح صفحة جديدة بين الناديين "

وتابع ثروت سويلم :"الكرة في ملعب الاسماعيلي حاليا لان الاهلي عمل كل حاجة مع الدراويش في أزمة الهبوط ولابد من تكريمه في قلب الاسماعيلية"