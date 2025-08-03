شكري نجيب: تجربة الاتحاد السكندري الأصعب في مسيرتي.. ومشكلة العقود الخارجية «أزمة» تهدد الكرة المصرية

أكد شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الحالي والإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق، إنه غير مهتم بالسوشيال ميديا، مشددًا على أنه مركز في عمله بالكورة بشكل كبير، وأنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يشاهد أشياء تضايقه، وأنه ينتهي تدريباته ويعود للمنزل من أجل أولاده وزوجته.

وتابع «نجيب» في تصريحات لـ أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا استطيع تقييم تجربة عمر الساعي مع الأهلي، كل تجربة ولها تفاصيلها وظروفها ومعطياتها، وأكيد هو أدرى واحد بتجربته وبقراره، الأهم إنك تكون قد أي قرار بتاخده أو تجربة بتخوضها، ولنا في رمضان صبحي خير مثال.

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق: لم أتوقع انتقال لاعبو الأهلي إلى الزمالك والعكس، لكن في عصر الاحتراف كل شيء أصبح متاح وبزيادة، المادة طغت على كل شيء، وفي نفس الوقت كل لاعب عنده حساباته وأسبابه لقراره، لكن لا تعجبني إدارة السوشيال ميديا للأمور، الموضوع بقى أوفر شوية، وممكن يتحول لفتنة كبيرة والقصة مش مستاهلة، إحنا بنلعب، وبنعمل حاجة ترفيهية، فيه حاجات كتير محتاجة اهتمام أكتر من الكورة.

واختتم لاعب المقاولون العرب الحالي: تألقت مع فاركو وانضميت للاتحاد السكندري، كانت أصعب فترة في حياتي، مضيت في شهر يناير، كانوا أصعب 4 شهور في حياتي، مكنتش فاهم الأمور فيها أيه، وأيه المفروض أعمله عشان اشتغل، اتفقنا على حاجات تاني يوم اتغيرت، قصص ومشاكل كتير، قالوا لي متقلقش كلمة رئيس النادي والراجل هيبقى موجود والراجل في ضهرك، اتفقنا تمام، بعدها ملقتش أي حاجة من اللي كانت بتتقال، على الورق وقانوني أنا خدت حقي وزيادة كمان، لكن في مصر للأسف بيبقى فيه فلوس تانية بره العقد "من تحت الترابيزة"، فجأة رئيس النادي مش موجود، فجأة اتقال أنت اتفقت مع حد مش موجود دلوقتي