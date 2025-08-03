فيلم Jurassic World: Rebirth يقترب من 750 مليون دولار عالميا

شهد فيلم «Jurassic World: Rebirth» انطلاقه قوية في الولايات المتحدة، منذ انطلاقه يوم 2 يوليو الماضي، بعد عرضه الأول في لندن يوم 17 يونيو، بميزانية إنتاج تُقدَّر بنحو 180 مليون دولار.

وحقق الفيلم انطلاقة قوية في عطلة عيد الاستقلال الأمريكي، حيث جمع 147.3 مليون دولار خلال أول 5 أيام.

ووصلت إيرادات الفيلم العالمية إلى حوالي 731.4 مليون دولار، منها 311.4 مليون دولار من أمريكا الشمالية و420 مليون دولار من الأسواق الدولية.

ويتوقع محللون أن يتجاوز الفيلم حاجز 750 مليون دولار في الأيام المقبلة إذا استمر الأداء الحالي.

وفي الصين، حصد الفيلم نحو 75.7 مليون دولار، بينما تخطت إيراداته في الهند 100 كرور روبية (حوالي 13.9 مليون دولار)، ليصبح ثاني أنجح فيلم هوليوودي في 2025 هناك بعد “Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

وفي الأسابيع التالية للإطلاق، حافظ الفيلم على مركز قوي في شباك التذاكر العالمي، رغم المنافسة الشديدة من فيلم “Superman”. حتى اليوم، بلغت إيراداته المحلية 311.4 مليون دولار، مما يجعله من أبرز أفلام الموسم الصيفي.

فيلم «Jurassic World: Rebirth» هو الإصدار السابع في سلسلة Jurassic Park والرابع في سلسلة Jurassic World، من إخراج جاريث إدواردز وتأليف ديفيد كويب.

ويمثل الفيلم بداية جديدة للسلسلة بطاقم جديد كليًا بدون أبطال الأجزاء السابقة، وتدور أحداثه حول زورا بينيت (سكارليت جوهانسون)، عميلة سابقة تقود مهمة سرية لجمع عينات من الديناصورات لصالح شركة ParkerGenix التي يمثلها مارتن كريبس (روبرت فريند)، بمساعدة عالم الحفريات دكتور هنري لوميس (جوناثان بيلي) وقائد البعثة دانكن كينكيد (ماهرشالا علي)، إلى جانب فريق يضم بوبي أتواتر (إد سكراين)وغيرهم.