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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص لديه مستحقات متأخرة .. ولكن

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لاعب مخلص وملتزم، كما أن لديه مستحقات متأخرة. 

وأضاف "ساسي لاعب ملتزم جداً جداً، يؤدي تدريباته بشكل قوي، هو بالفعل له مستحقات متأخرة شأن كل اللاعبين، هو لاعب مخلص وملتزم، خلال الساعات المقبلة سيتسلم اللاعبون شيكات بالمستحقات الخاصة بهم، وسيتم توفير الأموال اللازمة".

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وكان مصدر مسؤول في الزمالك قد صرح بأن ساسي استفسر من الإدارة عن مستحقاته المتأخرة، وقال إبراهيم عبدالله لقناة "إم بي سي مصر" إن الأمر متداول إعلامياً، لكن لم يصله أي خطاب.

وأكمل "نحن نعمل ونعلم صعوبة المهمة، نريد إيصال الزمالك لبر الأمان، الحمد لله، منذ تسلمنا المهمة وحتى الآن لم نشتك من أي أمر، نجحنا في توفير أكثر من 236 مليون جنيه من المتأخرات السابقة للفرق الرياضية المختلفة".

وشدد "لا يوجد بطولة كان من المفترض أن يشارك الزمالك فيها إلا وشاركنا في كل الألعاب، قمنا بتدعيم فريق كرة السلة من أجل البطولة الأفريقية، وإن شاء الله سيستمر نجوم كرة اليد مع الفريق".

واختتم "حسين السمري يدير ملف كرة اليد في الزمالك، يُديره باقتدار، أول من عمل ادارة نشاط رياضي في مصر، ونقل تلك الخبرات للإمارات، ستتم تلبية طلبات فريق اليد، احنا ملوك الصالات، مفيش لاعب هيمشي من فريق اليد". 

الزمالك فرجاني ساسي كرة اليد إبراهيم عبدالله حسين السمري

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