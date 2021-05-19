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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخطاء الرجيم

الخبراء يحذرون من 6 أخطاء فى فقدان الوزن

أخطاء فقدان الوزن
أخطاء فقدان الوزن

حذر الخبراء من 6 أخطاء في إنقاص الوزن وطلبوا الجميع تجنبها تحت أى ظروف.

 

أخطاء فقدان الوزن: عليك تجنب القيام بتمارين عالية الشدة بشكل متكرر، يمكن أن يزيد من خطر الإفراط في التدريب والإرهاق والإصابة، إليك بعض الأخطاء التي يجب عليك تجنبها إذا كنت ترغب في التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة.
 

كشف موقع هيلثي عن بعض الأخطاء التي نرتكبها غالبًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والتي يمكن أن تعيق التقدم وتعفن الآثار الجانبية السلبية مثل التوتر والرغبة الشديدة وتقلب المزاج. لفقدان الوزن بشكل صحي وقابل للحياة ، من المهم دائمًا اتباع نهج شامل يستمر على المدى الطويل. من ممارسة التمارين عالية الشدة إلى استخدام مقياس الوزن فقط لقياس تقدمك، استمر في القراءة لمعرفة الأخطاء الشائعة التي تحتاج إلى تجنبها، أثناء اتباع برنامج إنقاص الوزن ،أخطاء فقدان الوزن يجب ألا تفعلها.

1. ممارسة عالية الكثافة في كثير من الأحيان

 

 تجنب ممارسة التمارين عالية الكثافة كثيرًا لأنه خطأ يجب عليك تجنبه. عليك الحفاظ على التوازن أثناء التمرين. يمكن ممارسة التمارين عالية الشدة مرة أو مرتين في الأسبوع. ومع ذلك ، فإنه يعتمد كليا على قوتك وقدرتك على التحمل. يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين عالية الشدة في كثير من الأحيان إلى زيادة مخاطر الإفراط في التدريب والإصابات والإرهاق.

 

2. استخدام ميزان كمقياس النجاح الوحيد

 

هذا هو أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي نرتكبها عمومًا أثناء برنامج إنقاص الوزن. هناك بعض الأدوات الأخرى لقياس تقدمك بدلاً من مقياس الوزن. هذه أيضًا أكثر موثوقية أيضًا. وهي تتكون من فقدان البوصة والملابس المناسبة لك والشعور بالنشاط وجودة النوم وانخفاض مستويات التوتر. هذه إشارات إلى أنك تحرز تقدمًا في رحلة إنقاص الوزن.

 

3. ضبط النقص في السعرات الحرارية الخاصة بك
 

قد يكون خلق عجز في السعرات الحرارية طريقة فعالة لإحراز تقدم في رحلة إنقاص الوزن. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون النقص في السعرات الحرارية منخفضًا جدًا لأنه يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع وقد يقلل من عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما قد يؤدي بدوره إلى تأخير فقدان الوزن.

 

4. اذهب إلى الكمال بدلاً من الاتساق


الاتساق هو دائمًا ميزة أساسية ليس فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا للحصول على لياقة ولياقة ونحافة وصحة أفضل. بدون الالتزام ببرنامج إنقاص الوزن مثل اتباع نظامك الغذائي والتمارين الروتينية ، يمكن أن تتأخر النتائج عن هدفك. لا تسعى لتحقيق الكمال فقط كن ثابتًا ولا داعي للضغط على نفسك بشدة حتى تسقط.
 

5. تخطي وجبة ووجبة خفيفة

 

يجب ألا تكون كمية وجباتك الخفيفة مساوية أو أكثر من كمية وجباتك. عليك التأكد من تناول وجبات خفيفة قبل ساعة أو ساعة من وجباتك الرئيسية. يمكن أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في وقت قريب جدًا من وقت الوجبة إلى تخطي وجباتك. يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى زيادة مخاطر نقص التغذية.

6. عدم إعطاء الأولوية للنوم
 

النوم الجيد دائمًا أهم مما تتخيل. يمكن للأشخاص المحرومين من النوم أن يأكلوا أكثر من المعتاد. قد تعاني أيضًا من عدم التوازن الهرموني بسبب النوم غير السليم. يمكن أن يؤخر رحلة فقدان الوزن أكثر من المعتاد.

انقاص الوزن حذر الخبراء خطر المدى الطويل

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