رئيس البرلمان العربي يشيد بقرارات مصر لدعم غزة وإعادة إعمارها

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى ضرورة تغيير طريقة التعامل مع القضية الفلسطينية، فلا يتم الاكتفاء بالإدانات.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، بجلسة للبرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف العسومي، أنه يجب التحرك لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، مشيرًا إلى دعم إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أقرب وقت لتعزيز الاستقرار والأمن.

وأشاد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح المستشفيات لعلاج المصابين الفلسطينيين وإعلان مبادرة إعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية وصلت لمستوى أبعد القضية الفلسطينية عن الحل السلمي، داعيا المجتمع والمنظمات الدولية والأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، دعم الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.