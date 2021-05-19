قيس سعيد: إنكار الحق الفلسطيني خيانة عظمى

القضية الفلسطينية

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إن الحق الفلسطيني سيبقى فى وجدان كل مواطن حر فى العالم، وحان الوقت للإنسانية أن تضع حدا لهذا الظلم والمجازر التى تدخل فى قرنها الثاني.



وأضاف سعيد خلال لقائه بقناة “فرانس ٢٤”، أن القضية الفلسطينية يجب أن تطرح على المستوى الدولي، ويجب على مجلس الأمن وقف العدوان.



وتابع الرئيس التونسي "القضية ليست مع اليهود ولكن مع الصهيونية يتذكر الكثيرون القرارات والتوصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة التي لم تطبق وليس لها أي وجود على أرض الواقع، الفلسطيني له حق فى أرضه كسائر البشر فى العالم وان يكون حرًا فى وطنه ويحمل جنسية وطنه".



واستطرد "عندما تتعلق القضية بالخيانة واستنكار الحق المشروع للشعب الفلسطيني فى ارضه ومقدساته فهذا ليس طبيعيًا، و إنكار الحق الفلسطيني خيانة عظمي".

وفى سياق آخر، خرج الآلاف من المتظاهرين في تونس، اليوم الأربعاء، تضامنًا مع الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي، مطالبين مجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 10 أيام، والذي خلف مئات الضحايا قتلى ومصابين.

كذلك رفع المتظاهرون شعارات ضد رئيس البرلمان وهو زعيم "حركة النهضة" الإخوانية، راشد الغنوشي، مطالبين بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.