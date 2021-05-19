استعدادا لتدريب مجابهة الأزمات.. محافظ بني سويف يتفقد  تجهيزات "مخيم الإيواء" بمعسكر الشباب

محافظ بني سويف يتفقد تجهيزات"مخيم الإيواء"بمعسكر الشباب ضمن الإعداد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المعسكر القومي للشباب ببني سليمان الشرقية شرق النيل، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية" صقر 76"، والمقرر إجراؤه في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن و أجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.



وتجول المحافظ داخل المعسكر، الذي يتم تجهيزه لاستخدامه كـ"مخيم للإيواء العاجل" ضمن فعاليات التدريب، حيث تابع المحافظ ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات لتجهيز ودعم المعسكر بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والإقامة والمسجد والكنيسة.

وشملت التجهيزات تزويد المعسكر بالخيم وفرشها بالأسرة والمراتب، وتجهيز مخبز ميداني وتوفير خدمات الرعاية الصحية من عيادات وصيدلية وسيارات مياه شرب وإسعاف وتطعيم وخيم عزل صحي وحضانات ومولدات كهرباء وحمامات ومناطق للترفيه وغيرها من مستلزمات الإعاشة والاستضافة بجانب أعمال التأمين والحراسة والنظافة بالشكل المطلوب والتي تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية من القطاعات والأجهزة المشاركة في التدريب

وأشار المحافظ إلى توجيهاته السابقة لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والقطاعات والجهات المشاركة بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي الذي يتم "بشكل دوري" لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة ،وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الجهاز التنفيذي في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية،بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن ،واتخاذ القرارات المناسبة.

رافق المحافظ خلال تفقده المعسكر، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذيين من إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى التربية والتعليم، الصحة، الإسعاف ،التنظيم والإدارة، الكهرباء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التأمين الصحي، الطرق والنقل والتضامن والتموين والشباب والرياضة، الهلال الأحمر، الاتصالات، شركة الغاز، هيئة السكة الحديد، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ،الحماية المدنية ،الحراسات المشددة.

وكان المحافظ قد شهد "ظهر اليوم" بروفة اصطفاف لمعدات وسيارات المحافظة بالقرب من بوابة بياض العرب شرق النيل، وشارك فيها عدد كبير من المعدات المتاحة للمحافظة، وشملت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، الإطفاء، سيارات النقل الثقيل ،اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، وذلك بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، وذلك للاطمئنان على أنها تعمل بكامل صلاحيتها وتصلح لمجابة أية أزمات طارئة واختبار مدى جاهزيتها قبل مشاركتها في فعاليات التدريب المقرر تنفيذه الأسبوع المقبل