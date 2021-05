Spiral فيلم جديد في السينمات ينتمي لسلسلة Saw الشهيرة.. تعرف على قصته

شهدت دور العرض المصرية والعالمية نهاية الأسبوع الماضي طرح فيلم جديد ينتمي لسلسلة أفلام الرعب والإثارة الشهيرة Saw، لكنه يقدم بشكل مختلف وهو Spiral.

أحداث فيلم Spiral

تعرف سلسلة أفلام سو بوحشيتها، وتدور أحداثها حول شخص مضطرب يوقع بعض الأشخاص في شراكه ويعرضهم للأذى النفسي والجسماني لفترة طويلة، ثم يقتل ضحاياه، ويعد فيلم Spiral هو العمل التاسع من هذه السلسلة.

يقع ضمن أحداث فيلم Spiral: From the Book of Saw ثلاثة محققين في شباك الشخص المختل، ويقوم ببطولته صامويل إي جاكسون، وكريس روك، وماكس مينجيلا، بعد توليهم مهمة التحقيق في قضايا قتل غامضة، تعود أصولها إلى الماضي، ليجدوا نفسهم يقعون في شرك لعبة القاتل المهووس المميتة.

طرح فيلم Spiral منذ حوالي أسبوع، وحقق إيرادات اقتربت من 10 مليون عالميا، والرقم حاليا 9 مليون و417 ألف، ورغم توقعات زيادة إيراداته إلا أنها لم تصل إلى أرقام كبيرة في ظل المنافسات القوية المنتظرة في السينمات قريبا.

بدأ عرض أول أفلام سلسلة SAW عام 2004، ورغم تحقيقها نجاحا ومشاهدات عالية من قبل الجمهور إلا أنها تصنف من فئة الأعمال القاسية المليئة بأحداث القتل والدماء والانتقام، ويعد فيلم spiral إعادة إحياء لهذه القصة الممتدة.