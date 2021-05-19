عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Spiral فيلم جديد في السينمات ينتمي لسلسلة Saw الشهيرة.. تعرف على قصته

أبطال فيلم spiral
أبطال فيلم spiral

شهدت دور العرض المصرية والعالمية نهاية الأسبوع الماضي طرح فيلم جديد ينتمي لسلسلة أفلام الرعب والإثارة الشهيرة Saw، لكنه يقدم بشكل مختلف وهو Spiral.

 

أحداث فيلم Spiral

تعرف سلسلة أفلام سو بوحشيتها، وتدور أحداثها حول شخص مضطرب يوقع بعض الأشخاص في شراكه ويعرضهم للأذى النفسي والجسماني لفترة طويلة، ثم يقتل ضحاياه، ويعد فيلم  Spiral هو العمل التاسع من هذه السلسلة.

 

 

يقع ضمن أحداث فيلم Spiral: From the Book of Saw ثلاثة محققين في شباك الشخص المختل، ويقوم ببطولته صامويل إي جاكسون، وكريس روك، وماكس مينجيلا، بعد توليهم مهمة التحقيق في قضايا قتل غامضة، تعود أصولها إلى الماضي، ليجدوا نفسهم يقعون في شرك لعبة القاتل المهووس المميتة.

 

طرح فيلم Spiral  منذ حوالي أسبوع، وحقق إيرادات اقتربت من 10 مليون عالميا، والرقم حاليا 9 مليون و417 ألف، ورغم توقعات زيادة إيراداته إلا أنها لم تصل إلى أرقام كبيرة في ظل المنافسات القوية المنتظرة في السينمات قريبا.

 

بدأ عرض أول أفلام سلسلة SAW عام 2004، ورغم تحقيقها نجاحا ومشاهدات عالية من قبل الجمهور إلا أنها تصنف من فئة الأعمال القاسية المليئة بأحداث القتل والدماء والانتقام، ويعد فيلم spiral إعادة إحياء لهذه القصة الممتدة.

Spiral سلسلة أفلام SAW أفلام سو أفلام رعب البوكس اوفيس

ترشيحاتنا

في هذه المواعيد|حديقة الحيوان تفتح أبوابها أمام الزوار ..غدًا

بقيادة باسم مرسي .. مصر المقاصة تهزم أسوان 4-2

الجمارك: تغطية 95% من موانئ مصر.. وتخلصنا من البضائع الممنوعة والمهربة

عماد النحاس يكشف أسباب فوز المقاولون على الإسماعيلي

إعلام فلسطيني: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها على شواطئ قطاع ‎غزة

ليفربول يفوز على بيرنلي بثلاثية ويصعد للمركز الرابع في البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

مستشار السيسي يكشف أخر تطورات حالة سمير غانم

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

الكويت.. قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ