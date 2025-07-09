هنا جودة: اتحاد تنس الطاولة لم يدعمني في بطولة أمريكا

ودعت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة منافسات بطولة أمريكا سماش لاس فيجاس الدولية بعد الخسارة من المصنفة الأولى عالميا في دور ال32.

وخسرت هنا جودة المباراة أمام لاعبة الصين بنتيجة 2-3



وقالت هنا جودة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمد لله ماتش من اقوى الماتشات اللي لعبتها من بدايتي.. الخسارة من رقم ١ على العالم سيدات بنتيجة ٣-٢ Sun Yingsha



وأضافت: الخسارة المرة دي ادتني ثقة كبيره قد اية احنا قريبين ونقدر نتعب ونشتغل اكتر عشان نوصل لحلمنا شكرا للرعاة الرسميين ليا اللي لولا وجودهم وتعبهم معايا وتكفلهم بكافةسفرياتي انا ومدربي مكنتش وصلت اللي انا فيه.

وأضافت: معلومة مهمة جدا محتاجه اوضحها انني لم اتلقى اي دعم من الاتحاد المصري لتنس الطاولة السابق او الحالي منذ اكتر من عام وكل الدعم جايلي من الرعاة اللي وقفو جنبي وآمنو بيا وتكفلو بكامل سفرياتي انا ومدربي وخطه الاعداد الخاصة بيا.

واختتمت هنا جودة قائلة : شكرا ليكم جميعا على دعمي في المكسب والخسارة واوعدكم اني هبذل اقصى جهدي واحقق حلمي واكون مثال مشرف لمصر دايما.

