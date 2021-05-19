مبرد الصيف.. ليمون بلمسات هندية لتقوية المناعة

الليمون هو مشروب صيفي لا يحتاج إلى مقدمة. لا شيء يمكن أن يتطابق مع عصير الليمون الطازج محلي الصنع

ماء الليمون المنعش والمبرد ليس منعشًا فحسب ، بل يعزز مناعتك ويساعد في التغلب على حرارة الصيف.



هذا المشروب المنعش بسيط وسهل التحضير بطريقة هندية مع بعض المكونات التي تقوي المناعة

المكونات

1 - ليمون

1 معلقة زنجبيل طازج

أوراق نعناع

¾ - كوب ماء

ملعقة كبيرة - كمون

رشة ملح

2-3 - مكعبات ثلج

طريقة عمل الليمون

* تخلط جميع المكونات جيداً لمدة 15-20 ثانية أو حتى يذوب السكر.

* يصفى الخليط ويصب في كوب. المشروب جاهز للتقديم.