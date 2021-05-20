حكام الخميس.. عاشور يدير مباراة الزمالك والجيش وإبراهيم نورالدين للقاء المصري والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش طاقم تحكيمي مكون من : محمود عاشور حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين شريف عبدالله محمد محمود لطفى و وحكما رابعا محمد الشرقاوى وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده مبروك نبيل.

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واسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة الجونة وغزل المحله إلى سعيد حمزة حكما للساحة ويساعده الثنائي محمد عبد المجيد وأحمد الكيال وحكما رابعا ابوبكر عبدالحي وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده حسني سلطان.

وتقرر أن يدير لقاء المصري والاتحاد السكندري الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة ويعاونه الثنائى احمد حسام طه ورجب محمد وحكما رابعا محمد طعيمة وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده محمود ابوالرجال.