حسين السمري: لجنة الزمالك لم تتقدم باستقالتها من منصبها حتى الآن.. فيديو

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة النادي، نفى استقالة اللجنة من منصبها، وسيتواجد بمقر القلعة البيضاء صباح الخميس، لمباشرة عمله، فضلًا عن التنسيق مع رئيس اللجنة المستشار عماد عبد العزيز لحضور مباراة الفريق ضد طلائع الجيش.

وأضاف السمري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا استقالة بشكلٍ رسمي حتى الآن للجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، مشيرًا إلى أنه يتوقع بأن تكون اللائحة الاسترشادية هي الحل البديل في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وتابع عضو اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء، أن اللجنة الحالية التي تدير النادي قد ترحل لأن اللائحة التي تم تعيينها على أساسها تم إلغاؤها من قبل، بينما لا يجوز أن يدار نادي الزمالك الكيان الكبير عن طريق «تنفيذيين»، مشيرًا إلى أنه قد تكون صدرت استقالة من جانب اللجنة وتم التراجع عنها أو تم تأجيلها لموعد لاحق، إلا أن هذا الأمر غير مؤكد.