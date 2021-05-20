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توك شو

هل متلقي اللقاح غير مُعرض للإصابة بـ فيروس كورونا؟.. أستاذ الميكروبيولوجي يجيب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور عبدالجواد هاشم ، أستاذ الميكروبيولوجي ، إن التطعيم " تلقي اللقاح " هو خط الدفاع الأول من فيروس كورونا ، ويليه الإجراءات الاحترازية ، مؤكداً أن التطعيم ليس بديلاً عن الإجراءات الاحترازية ، سواء كان لقاح سينو فارم ، أو لقاح استرازينيكا ، أو غيرهما من اللقاحات .

 

وأشار " هاشم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، إلى أن الآثار الجانبية الناتجة عن اللقاح ، أمر طبيعي ، وتستمر لمدة تتراوح من 24 ساعة إلى 48 ساعة . 

 

وأوضح أستاذ الميكروبيولوجي ، أن التطعيم يحمي من الإصابة بالمرض ، ولكن ليس بنسبة 100% ، مشيراً إلى أن الفكرة تمكن في عملية التوازن بين الأجسام المضادة الموجودة في الجسم نتيجة اللقاح ، وبين كمية الفيروسات التي يتعرض لها الجسم .

 

وأكد " هاشم " : على أية حال ، فإن هناك كمية كبيرة من الأجسام المضادة الموجودة تعادل تأثير الفيروس، معقباً : " إذا أصيب المواطن بعد تلقيه اللقاح فإن أعراض الفيروس ستكون بسيطة وخفيفة "، مشيراً إلى أننا لازلنا نتعامل مع كوفيد 19 ، وما يحدث هي عبارة عن تحورات فقط ، لا تؤثر على البروتين الشوكي ، ولكن زادت من سرعة انتشار الفيروس .

 

وأضاف ، قائلاً : “ سنصل إلى مناعة القطيع عندما يتم تطعيم 70% أو أكثر من المواطنين ” .

 

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