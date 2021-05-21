عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

وقال جوتيريش في بيان نشره حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد 11 يوما من الأعمال العدائية".

وأضاف: "أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر يوم الجمعة".


وكان التلفزيون المصري، أعلن مساء أمس الخميس، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس مساء الخميس، التزامها بالاتفاق مشيرةً إلى أنه يبدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

ومنذ قليل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك: "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة. تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيًا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

السيسي يشكر بايدن على دوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال العدائية في غزة.. ونشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

بايدن: تحدثت مع الرئيس السيسي حول وقف إطلاق.. ونشكر مصر على دورها المحوري

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "المصريون أبلغونا بقبول حماس والجماعات الأخرى التهدئة".

وأعرب بايدن خلال المؤتمر عن شكره العميق للرئيس السيسي لدوره في جهود التهدئة بقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه ببدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقل من ساعتين. وأضاف: "حييت نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وقد أبلغني تقديره لمنظومة القبة الحديدية ومشاركتنا في تصميمها".

وتابع الرئيس الأمريكي: " تحدثت إلى نتنياهو والسلطة الفلسطينية 6 مرات خلال الأيام العشرة الماضية، وأكد لإسرائيل ضرورة وقف كل الأعمال العدائية. القتال في غزة تسبب في أزمة إنسانية كبيرة وخسارة في الأرواح، وملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة".

إشادات عربية وإقليمية ودولية بجهود مصر لاستعادة الهدوء بقطاع غزة

مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: يجب اتخاذ إجراءات تعزز من الهدوء فى غزة

ماذا فعلت مصر لتوقف إطلاق النار على غزة.. خارجية النواب تجيب

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بنفس الحقوق المتساوية، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة حقيقية للسلام.

غزة السيسي الأمم المتحدة إسرائيل وقف إطلاق النار بايدن

موضوعات متعلقة

أول تعليق من روسيا على وقف إطلاق النار في غزة

لماذا كانت التحركات المصرية مختلفة عن غيرها في وقف إطلاق النار على غزة؟.. خبير يوضح

شاهد.. احتفالات في شوارع غزة والضفة الغربية مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

ترشيحاتنا

علي رأسهم رونالدو و فيرنانديز وبيرناردو سيلفا ..قائمة منتخب البرتغال استعدادا لـ كأس أمم أوروبا

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

متحدث الزمالك : الفريق يستحق الدوري .. الإسماعيلي رفض نقل المباراة .. مشكلة إمام عاشور فى طريقها للحل

بـ قشر الليمون.. طرق مذهلة لتنظيف المطبخ من الدهون العنيدة "فيديو"

بعد ترميمها .. جولة معرفية في تاريخ قلعة صلاح الدين الأيوبي

أول تعليق من روسيا على وقف إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ