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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطباء يكشفون سبب زيادة تأثر الشباب في الموجة الثانية

صدى البلد


مع سلالاته المتحولة ، تسبب فيروس كورونا  في مزيد من القلق في الموجة  الجديدة أكثر من الموجة الأولى. هذه المرة ، أصيب العديد من الشباب ، بما في ذلك الأطفال ، كما أظهرت بيانات من عدة في الهند 

في شانديغار ، تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عامًا ، في الفترة من 1 يناير إلى 20 أبريل. في بيمبري تشينشواد ، وُجد أن الأشخاص في الفئة العمرية من 22 إلى 39 عامًا هم الأكثر تضررًا من فيروس كورونا. -19. في مارس ، قال رئيس معهد AIIMS ، رانديب جوليريا ، إن الفيروس يؤثر بشكل أساسي على السكان الأصغر سنًا في دلهي . وفي الوقت نفسه ، المتغيرات الجديدة في ولايات أندرا براديش وكارناتاكا وتيلانجانا وجد أن تنتشر بسرعة "في الفئات العمرية الأصغر باستثناء البالغين".

 

قد يعاني عدد كبير من هؤلاء الشباب أيضًا من "ظروف صحية يمكن اعتبارها أمراضًا مصاحبة أو عرضة لعوامل الخطر لمثل هذه الأمراض المصاحبة التي تجعل من السهل على فيروس  كورونا أن يصيبهم بالعدوى ، كما رأينا في الموجة الثانية ، بينما يظلون بدون أعراض فترة زمنية طويلة ".

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، لا يزال يتعين علينا معرفة السبب وراء ارتفاع عدد المصابين الذين يعانون من ضيق في التنفس ونضوب سريع لمستوى الأكسجين الذي يتطلب مساعدة تكميلية".

ومع ذلك ، قال المجلس الهندي للأبحاث الطبية مؤخرًا إنه لم يكن هناك فرق كبير في العمر عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير الفيروس في الموجة الثانية. وفقًا للبيانات التي شاركها المركز ، كانت هناك زيادة بنسبة 1٪ في معدل الإصابة بين الشباب ، من 31٪ في الموجة الأولى إلى 32٪ في الموجة الثانية.

 

حيث كانت الغالبية في الموجة الأولى من كبار السن المصابين بأمراض مصاحبة متعددة وفي في بداية الموجة الثانية ، تحول الاتجاه ، حيث كان المزيد من الشباب هم من أصيبوا ".

إلى جانب ذلك ، فإن الجيل الأصغر هو الذي لم يتم تطعيمه قبل إعلان الحكومة عن حملة التطعيم الثالثة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا. لا يزال العديد من الشباب ينتظرون جرعة التطعيم الأولى.

"لا يمكن التأكد من أي أسباب ملموسة وراء ذلك إلا من خلال الدراسات والتحليلات المتعمقة في الأشهر المقبلة ، ولكن كل ما يمكننا قوله هو أنه منذ سهولة الإغلاق ، فإن الجيل الأصغر هو الذي خرج للذهاب إلى العمل ، وانغمس في التجمعات الاجتماعية وبالتالي تجاوزت الإجراءات الاحترازية ".

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