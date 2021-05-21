سيف الدين الجزيري يخطف الأنظار ويسجل أول هدف له مع الزمالك

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح طلائع الجيش التهديف من جملة رائعة صنعها لاعبو طلائع الجيش سجل عمرو جمال مهاجم الطلائع هدفا رائعا في الدقيقة 27 من عمر المباراة ويتقدم على الزمالك بالهدف الأول بعدما راوغ عواد محمد عواد داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك بمهارة رائعة.

استطاع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إدراك التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد توغل الجزيري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة لم يحرك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لها ساكناََ.

وتمكن اسامه فيصل فى احراز الهدف الثاني للزمالك فى الوقت القاتل من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

ونجح اللاعب الدولي سيف الدين الجزيري من احراز هدف عالمي اليوم فى شباك طلائع الجيش واثبت لـ كارتيرون انه من افضل المهاجمين فى الزمالك .

وكان كارتيرون لم يعتمد علي التونسي فى المباريات السابقة ، الإ بعد ما اعطاه فرصة كاملة فى مباراة اليوم ونجح فى خطف الانظار من تحركاته داخل الملعب وسرعته ومهاراته التي يمتاز بها .

وقد يعتمد عليه كارتيرون فى المباريات القادمه بعد المستوي الرائع الذي ظهر به فى مباراة اليوم .

وسجل سيف الدين الجزيري اولي اهدافه اليوم امام طلائع الجيش منذ انضمامه للزمالك فى الميركاتو الشتوي الماضي .