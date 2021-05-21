أيام يستحب صومها في الشهر غير الاثنين والخميس.. فيديو

ما الأيام التي يستحب صومها في الشهر غير الإثنين والخميس.. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو له عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء، إن الأيام التي تيسحب صيامها أيضًا الـ 3 البيض من كل شهر.



وقال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يستحب صيام يومي الإثنين والخميس بنية واحدة أو نيتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على صيام هذين اليومين ، كما يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.

وأجاب فخر، خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".

فضل صيام يومي الاثنين والخميس

قال الشيخ رمضان عبد المُعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.

وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».

وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سُئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.