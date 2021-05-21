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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الله أكبر"... فلسطينيون يكبرون مع سريان التهدئة..شاهد

صدى البلد

سكتت أصوات القذائف وبدأت الاحتفالات وبعدما عجز سكان غزة عن الاحتفال بعيد الفطر الأسبوع الماضي خرج كثيرون منهم إلى الشوارع في الثانية صباحا للاحتفال ببدء الهدنة التي أنهت عنفا استمر 11 يوما بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

 

وردد السكان تكبيرات العيد "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

 

اكتظت شوارع غزة الرئيسية بالسيارات التي أطلق السائقون نفيرها ولوحوا بالأعلام من النوافذ في مشاهد تعيد للذاكرة احتفالات سابقة بفترات هدنة وإطلاق سراح سجناء.

 

ووصفت حماس القتال بأنه مقاومة ناجحة لعدو أقوى عسكريا واقتصاديا.

 

وأشادت مكبرات الصوت في المساجد بما وصفته بأنه "النصر الذي حققته المقاومة ضد الاحتلال (الإسرائيلي) في معركة سيف القدس". وأطلق رجال أعيرة نارية في الهواء بينما أشعل آخرون ألعابا نارية وأطلقوا قنابل صوت.

حماس إسرائيل عيد الفطر مكبرات الصوت المقاومة الإسلامية

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