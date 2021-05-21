صحفية فلسطينية: الدفاع عن القدس وحَّد شعبنا.. فيديو

قالت سحر نصار، صحفية فلسطينية من غزة، إن حب الأرض والوطن والدفاع عن مقدساتنا؛ يجمع كل الفلسطينيين.

وأضافت نصار، خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، سنواصل الكفاح والدفاع عن قضيتنا لـ تحرير كل الأراضي الفلسطينية.

ووجهت سحر نصار الشكر للدولة المصرية، التى أسفرت جهودها عن وقف إطلاق النار على غزة.

وأوضحت الصحفية الفلسطينية، أن العدوان الاسرائيلى على غزة خلف دمارا هائلا.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، المصادقة على المقترح المصري بـ وقف إطلاق النار في فلسطين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، إن قبول وقف إطلاق نار “متبادل”، و"بدون شروط"، بناء على اقتراح مصري.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الهدنة في غزة ستكون متبادلة وغير مشروطة.