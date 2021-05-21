تستمر 3 أسابيع .. جامعة بني سويف التكنولوجية تعلن موعد بدء الامتحانات النهائية

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن الجامعة مستعدة لإقامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020 /2021 وفقا لتعليمات المجلس الأعلى الجامعات.



وصرح الدكتور عبد القادر فى تصرحات خاصة "صدى البلد" بأن الجامعة حريصة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات من ارتداء الكمامة، وعدم نزعها داخل لجان الامتحانات، كما يتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الجامعة، إضافة إلى عمليات التطهير والتعقيم التى سوف تتم بشكل دورى قبل وبعد الامتحانات.



وأكد الدكتور عبد القادر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2021 الجاري 2020/2021، ستكون في المواعيد المحددة والمقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث تبدأ الامتحانات فى الجامعة فى أول أسبوع من شهر يونيو، وأن الامتحانات سوف تقام على ثلاثة أسابيع، وبذلك سوف تنتهي مع نهاية شهر يونيو، وذلك وفقا للجداول التى سوف تعلن عنها الجامعة .

وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن امتحانات "الميد تيرم" ستكون بنظام "البابل شيت" لطلاب جميع السنوات الدراسية ، حيث أنها ستكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، وضع علامة صح أو خطأ .



وأضاف "عبد القادر" إنه سيتم تقليص مدة الامتحان ، حيث أنه سيكون ساعة أو ربما أقل ، وبعدها يغادر الطالب مقر الجامعة ، وعدم السماح بأي تجمعات طلابية قبل أو بعد الامتحانات .

وأشار إلى أن الامتحانات ستكون حضورية بمقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وتقسيم الطلاب على مجموعات وفقاً لعدد اللجان الموجودة بالجامعة .

وزير التعليم العالي يوجه ببدء إعداد جداول الامتحانات

‏‎ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

