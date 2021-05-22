أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى لبدء تطعيم كبار السن بالأماكن التي يتم التردد عليها مثل مكاتب البريد وتسجيل بياناتهم على الموقع مباشرة عقب التلقيح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الدولة ستشرع في البدء في تلقيح جميع العاملين بقطاع التعليم خلال شهر يونيو، موضحا بأن مصر تضمن بذلك عودة أمنة للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

وأشارت وزيرة الصحة، إلي أنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 95% من العاملين بقطاع السياحة، خاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدة أنهما من أكثر المقاصد السياحية العالمية الآمنة تمامًا من فيروس كورونا.

وأردفت وزيرة الصحة:" هنطعم أكثر من 100 ألف من التربية والتعليم ومراقبي الامتحانات والقائمين على التعليم".

ولفتت إلى أن ما استقبلته اليوم؛ هي الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية.

وأوضحت أنه من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح، وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر، مضيفة:" قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، وبقالنا أكثر من شهر بنعمل اتفاقيات واجتماعات مع شركات دولية".