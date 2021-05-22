بدون تسجيل.. وزيرة الصحة تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات بشأن لقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم توفير عيادات متنقلة تابعة لوزارة الصحة بالقرب من أماكن صرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، لتقديم لقاحات فيروس كورونا لأصحاب المعاشات.

وأوضحت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه سيتم تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات من خلال العيادات المتنقلة دون اشتراط تسجيلهم للحصول على اللقاح من خلال برنامج اللقاحات.

وأشارت إلى أن ما استقبلته اليوم؛ هي الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية.

وأوضحت أنه من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح، وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر، مضيفة:" قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، وبقالنا أكثر من شهر بنعمل اتفاقيات واجتماعات مع شركات دولية".