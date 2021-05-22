عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون تسجيل.. وزيرة الصحة تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات بشأن لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم توفير عيادات متنقلة تابعة لوزارة الصحة بالقرب من أماكن صرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، لتقديم لقاحات فيروس كورونا لأصحاب المعاشات.

وأوضحت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه سيتم تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات من خلال العيادات المتنقلة دون اشتراط تسجيلهم للحصول على اللقاح من خلال برنامج اللقاحات.

وأشارت إلى أن ما استقبلته اليوم؛ هي الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية.

وأوضحت أنه من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح، وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر، مضيفة:" قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، وبقالنا أكثر من شهر بنعمل اتفاقيات واجتماعات مع شركات دولية".

لقاحات فيروس كورونا أصحاب المعاشات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة صرف المعاشات شركة سينوفاك الصينية لقاح سينوفاك الصيني

ترشيحاتنا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

الصين تنشر أول صور من على سطح المريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على إثيوبيا

بعد تصريحاته مع رامز .. رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ