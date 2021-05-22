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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

تطبيق كلوب هاوس
تطبيق كلوب هاوس

أصبح الصوت الاجتماعي كلوب هاوس Clubhouse، متاحا الآن للتنزيل متجر Google Play لجميع مستخدمي هواتف أندرويد على مستوي العالم، وتوسع من الشركة من إطلاق نسخة تطبيقها لنظام تشغيل جوجل، بعد تم إطلاقه في إصدار محدود لعدد من الدول خلال هذا الشهر، كانت أولها الولايات المتحدة، ليصل بعدها بأيام إلى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، أعلنت شركة التطبيق الدردشة القائم على الصوت، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن Clubhouse متاحا الآن لمستخدمي هواتف أندرويد على مستوي العالم.

 

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كلوب هاوس يتيح لمستخدمو أندرويد استضافة دردشة صوتية مباشرة

ويعمل إصدار أندرويد من تطبيق كلوب هاوس، بنفس الطريقة التي يعمل بها على نظام التشغيل iOS، هذا يعني أنك لا تزال بحاجة إلى دعوة من مستخدم آخر لتسجيل الدخول إلى التطبيق، ولتتمكن من البدء في استخدام خدمة الصوت الاجتماعية، واستضافة غرفة افتراضية للدردشة مع الآخرين.

ويمكن للمستخدمين التحدث مع الآخرين ومناقشة قضية مهمة عبر دردشة صوتية مباشرة، ويمكن للمستخدمين الذين يتابعونك ولكن لم يتم تعيينهم كمتحدث الانضمام إلى هذه الغرفة كمستمع، حيث يسمح مضيف الغرفة لأي من المستمعين ليصبح المتكلم.

ومن المقرر أن تصل نسخة أندرويد من تطبيق Clubhouse، وفقا لخطة الشركة إلى بعض الدول من بينها البرازيل واليابان وروسيا، والهند ونيجيريا، على أن يستمر طرحه لبقية المستخدمين على مستوي العالم.

الجدير بالذكر أن كلوب هاوس هو تطبيق تواصل اجتماعي يتيح للمستخدمين استضافة غرفة دردشة افتراضية جماعية يمكن أن تصل إلى 5000 مشارك، يستضيف التطبيق الصوتي غرفًا افتراضية للمناقشات الحية، مع إعطاء الفرص للأفراد للمشاركة من خلال التحدث أوالاستماع، ولا يعتمد التطبيق على الدردشة النصية أو مشاركة ملفات الوسائط، مما يجعله يبدو وكأنه مكالمة صوتية جماعية.

وارتفعت شعبية Clubhouse، عندما ظهر مشاهير التكنولوجيا مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج وآخرين على منصة التطبيق، استقطب الملايين من المستخدمين في عامه الأول، على الرغم من محدودية الوصول إليه، ولكن نظرًا لأن الكثير من الأشخاص مهتمون بالتطبيقات الاجتماعية القائمة على الصوت والمناقشات الحية، فقد حاولت العديد من منصات الوسائط الاجتماعية تطوير نسختهم الخاصة من خدمة الدردشة الصوتية.

وكانت عملاقة التواصل فيسبوك قد أعلنت عن تطويرها ميزة قائمة على الدردشة الصوتية، والتي يمكن إضافتها إلى تطبيق Messenger، بينما كشفت تويتر في وقت سابق من هذا الشهر عن عزمها إطلاق Spaces على مستوى العالم، لاستضافة أكثر من 600 متابع في دردشة صوتية مباشرة.
 

ولتحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد انقر على هذا الرابط هنا

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