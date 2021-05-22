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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام. 

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وأكد المحافظ أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.، مؤكدا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة في صنع القرار.
واشار الى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للتدريب تحت إشراف السيد الدكتور نائب المحافظ من خلال الاحتكاك المباشر بدولاب العمل داخل ديوان عام المحافظة ومن ثم التطبيق العملي من خلال التدريب الميداني بالمراكز والمدن والأحياء.
ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة  إلى إنشاء قاعدة بيانات قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لكي تكون مؤهلة على العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتكون قادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات.
من ناحية أخرى عقد محافظ القليوبية اجتماعا لبحث بدء اعمال تطوير شارع فريد ندا (المرحلة الثانية) بما فيها تطوير حديقة أتريب والتي سيتم وضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول.
وقال المحافظ انه سوف يتم عمل جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير المنطقة وزيادة المساحات الخضراء بها، و إنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها وتطوير الشعار ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.
واشار المحافظ الى ان الاجتماع ناقش ايضا تطوير المحاور المرورية بميدان المحطة بمدينة بنها بالتنسيق الكامل مع مسئولي المرور لتحقيق الانسيابية المطلوبة في هذا الميدان الحيوي، وكذا تطوير ميدان كاميليا مع إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على هذه الأعمال، ومراعاة عمل مطالع لذوي الهمم في كل المناطق التي يتم تطويرها بمدينة بنها.


حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومدير عام مديرية الطرق.

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