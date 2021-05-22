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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استمرار دخول المساعدات المصرية إلى فلسطين عبر معبر رفح.. بعد وقف إطلاق النار

معبر رفح البري
معبر رفح البري

أعلنت فضائية «اكسترا نيوز»، استمرار وصول السلطات المصرية، اليوم السبت، إرسال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح بتوجيهات من القيادة السياسية.

وتستمر السلطات أيضًا في استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وتم فتح المعبر من الجانب المصري استثنائيا، لليوم السابع على التوالي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وتوجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

كان وفدان أمنيان مصريان، وصلا أمس الجمعة، إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأراضى الفلسطينية المناطق الفلسطينية معبر رفح

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