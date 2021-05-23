حورية فرغلي : خطوبتي اتفسخت بسبب مشهد فى فيلم كلمني شكرا

قالت النجمة حورية فرغلى إنه بعد وفاة خطيبها، والدتها ضغطت عليها لتتخطب، وبالفعل حدث وتزوجت لمدة ثلاثة شهور وانفصلنا.

وأضافت حورية خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها اتخطبت مرة أخرى اثناء فليم كلمنى شكراً، وبعد عرض الفيلم تركها خطيبها بسبب دورها بالعمل.

و تابعت حورية أن ربنا كتب عليها أنها لا تنجب بسبب مرض وراثى، وهي راضية بقضاء ربنا، واستأصلت ٧ أورام ليفية من الرحم .

وكان قد حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، على زيارة الفنانة حورية فرغلى فى منزلها بعد عودتها من أمريكا وإجرائها أربع عمليات في أنفها.



وأهدى بطرس دانيال، هدية إلى حورية فرغلى وهى عبارة عن آية قرآنية احتفالاً بعودتها ونجاح العمليات التى أجرتها، طالبًا من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء.