حورية فرغلي: وقفت جنب محمد رمصان في عبده موتة وقلب الأسد وفي الآخر رفض مقابلتي

قالت الفنانة حورية فرغلى، إن محمد رمضان طلب منها المشاركة في فيلمي عبده موته، وقلب الأسد، “وأنا عملت الفيلمين ببلاش بدون مقابل، علشان أساعد محمد رمضان”.

وأضافت خلال ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة: كنت بصور مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان بيصور بجواري بعد ما اتشهر وذهبت اليه علشان اسلم عليه رفض يقابني

وتابعت حورية فرغلي: "أنا مش زعلانة منه كفاية اللى هو فيه، خاصة أن العلاقة بينا ليست قوية لأنني كنت أعيش في أمريكا ولقاءاتنا كان بها برود".