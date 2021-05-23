استغربت موقفه.. حورية فرغلي: عملت مع محمد رمضان فيلمين بدون أجر ولم يسأل عني

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لا تحمل أي عداء أو كراهية لزملائها من الفنانين أو الفنانات، ولكنّها استغربت منهم أثناء فترة مرضها بعدم السؤال والاطمئنان عليها.

وتابعت "فرغلي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة": "استغربت من عدم سؤال زملائي عليا، وأنا مش بشحت السؤال ولا حاجة، بس استغربت من موقفهم خاصة محمد رمضان، الذى حاولت مقابلته أثناء تصوير الأسطورة ولكنها وجدت صعوبة.

وأضافت حورية فرغلي:"موقف محمد رمضان غريب لأن في فيلم "عبده موته" طلب مني أكون بطله أمامه، وافقت على المشاركة معه بدون أي مقابل، متابعة "اقسم بالله ماخدتش مليم من فيلم عبده موتة وقلب الأسد بهدف المجاملة والمساعده خاصة في بداياته المهنية وكانت خدمة مني، واقول له كفاية اللي انت فيه".