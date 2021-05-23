تحمي الغدة الدرقية وتنقص الوزن.. 4 فوائد صحية لـ الطحالب البحرية

تناولها

خضروات البحر أو الطحالب البحرية، مصدر غذاء جيد للكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات، ولها ألوان مختلفة تتنوع من الأخضر والأحمر إلى البني والأسود، تنتشر في جميع أنحاء العالم على طول الشواطئ، ولكنها شائعة جدًا في الصين واليابان وكوريا.





وفقا لما نشره موقع هيلثي، فإن الخضروات البحرية طعام متعدد الاستخدامات ويستخدم في أطباق مختلفة مثل اليخنات والحساء والسوشي والسلطات والعصائر.

ومع ذلك، فهي مغذية للغاية وصحية.. فيما يلي فوائد تناول الأعشاب البحرية.

1. يحتوي على التيروزين واليود اللذين يدعمان وظيفة الغدة الدرقية



الكمية المناسبة لتناول اليود هي 150 ميكروجرام في اليوم كما هو مقرر، ويمكن للأعشاب البحرية أن تمتص اليود من المحيط، فهي مصدر كبير لليود.

تعد الأعشاب البحرية أيضًا مصدرًا رائعًا للأحماض الأمينية، والتي تسمى التيروزين، والتي تعمل في دعم اليود لمساعدة الغدة الدرقية على أداء وظيفتها بشكل فعال.

2. مصدر غني بالمعادن والفيتامينات



إضافة الأعشاب البحرية في النظام الغذائي لا يعزز النكهة والطعم فحسب، بل يزيد أيضًا من تناول الفيتامينات والمعادن.

تحتوي الأعشاب البحرية على فيتامين C و A و K و E جنبًا إلى جنب مع الزنك والكالسيوم والفولات والصوديوم.

البروتينات الموجودة في الأعشاب البحرية مثل سبيرولينا، مصدر كبير للأحماض الأمينية الأساسية، لذا فإن تناول الأعشاب البحرية يعطي مجموعة واسعة من الأحماض الأمينية.

تحتوي الأعشاب البحرية أيضًا على دهون أوميجا 3 وفيتامين ب 12.

3. يحتوي على مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في تقليل تفاعل الجزيئات غير المستقرة والتي تسمى الجذور الحرة والتي تمنع تلف الخلايا، يسبب إنتاج الجذور الحرة مشاكل قلبية مختلفة وأمراض مزمنة مثل مرض السكري.

تحتوي الأعشاب البحرية على عدد من المركبات النباتية المفيدة مثل الكاروتينات والفلافونويدات التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يوجد كاروتينويد مهم يعرف باسم فوكوكسانثين أيضًا في الطحالب البنية وهو أكثر فعالية 13 مرة من فيتامين هـ من حيث خصائصه المضادة للأكسدة.

يحمي Fucoxanthin أغشية الخلايا بشكل أفضل بكثير من فيتامين A ويمكن تحسين امتصاصه عن طريق تناول الدهون مع fucoxanthin.



4. يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تأخير الجوع

الأعشاب البحرية لا تحتوي على سعرات حرارية، ولكنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تمنع السمنة.

يساعد المركب fucoxanthin أيضًا في تقليل دهون الجسم. في دراسة أجريت على نماذج حيوانية ، لوحظ أن الفئران التي تناولت الفوكوكسانثين فقدت الوزن مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تستهلك.

يقلل Fucoxanthin أيضًا من مستويات السكر في الدم لدى الفئران، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.