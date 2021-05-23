عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناولها

تحمي الغدة الدرقية وتنقص الوزن.. 4 فوائد صحية لـ الطحالب البحرية

خضروات البحر
خضروات البحر

خضروات البحر أو الطحالب البحرية، مصدر غذاء جيد للكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات، ولها ألوان مختلفة تتنوع من الأخضر والأحمر إلى البني والأسود، تنتشر في جميع أنحاء العالم على طول الشواطئ، ولكنها شائعة جدًا في الصين واليابان وكوريا.
 

txt

أستاذ طفيليات الأسماك تكشف مخاطر تناول القراميط على الصحة ..فيديو

txt

ننشر أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 22 مايو 2021 في سوق العبور


وفقا لما نشره موقع هيلثي، فإن الخضروات البحرية طعام متعدد الاستخدامات ويستخدم في أطباق مختلفة مثل اليخنات والحساء والسوشي والسلطات والعصائر.

ومع ذلك، فهي مغذية للغاية وصحية.. فيما يلي فوائد تناول الأعشاب البحرية.

1. يحتوي على التيروزين واليود اللذين يدعمان وظيفة الغدة الدرقية
 

الكمية المناسبة لتناول اليود هي 150 ميكروجرام في اليوم كما هو مقرر، ويمكن للأعشاب البحرية أن تمتص اليود من المحيط، فهي مصدر كبير لليود.

تعد الأعشاب البحرية أيضًا مصدرًا رائعًا للأحماض الأمينية، والتي تسمى التيروزين، والتي تعمل في دعم اليود لمساعدة الغدة الدرقية على أداء وظيفتها بشكل فعال.

2. مصدر غني بالمعادن والفيتامينات
 

إضافة الأعشاب البحرية في النظام الغذائي لا يعزز النكهة والطعم فحسب، بل يزيد أيضًا من تناول الفيتامينات والمعادن. 

تحتوي الأعشاب البحرية على فيتامين C و A و K و E جنبًا إلى جنب مع الزنك والكالسيوم والفولات والصوديوم.

البروتينات الموجودة في الأعشاب البحرية مثل سبيرولينا، مصدر كبير للأحماض الأمينية الأساسية، لذا فإن تناول الأعشاب البحرية يعطي مجموعة واسعة من الأحماض الأمينية.

تحتوي الأعشاب البحرية أيضًا على دهون أوميجا 3 وفيتامين ب 12.

3. يحتوي على مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في تقليل تفاعل الجزيئات غير المستقرة والتي تسمى الجذور الحرة والتي تمنع تلف الخلايا، يسبب إنتاج الجذور الحرة مشاكل قلبية مختلفة وأمراض مزمنة مثل مرض السكري.

تحتوي الأعشاب البحرية على عدد من المركبات النباتية المفيدة مثل الكاروتينات والفلافونويدات التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يوجد كاروتينويد مهم يعرف باسم فوكوكسانثين أيضًا في الطحالب البنية وهو أكثر فعالية 13 مرة من فيتامين هـ من حيث خصائصه المضادة للأكسدة.

يحمي Fucoxanthin أغشية الخلايا بشكل أفضل بكثير من فيتامين A ويمكن تحسين امتصاصه عن طريق تناول الدهون مع fucoxanthin.
 

4. يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تأخير الجوع

الأعشاب البحرية لا تحتوي على سعرات حرارية، ولكنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تمنع السمنة.

يساعد المركب fucoxanthin أيضًا في تقليل دهون الجسم. في دراسة أجريت على نماذج حيوانية ، لوحظ أن الفئران التي تناولت الفوكوكسانثين فقدت الوزن مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تستهلك.

يقلل Fucoxanthin أيضًا من مستويات السكر في الدم لدى الفئران، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. 

الصحة الوزن الخضروات الأعشاب اسعار الاسماك والجمبري اليوم الغدة الدرقية الطحال خضروات البحر

موضوعات متعلقة

فوائد التفاح الأخضر.. للحامل والأطفال

أفضل 5 مكونات للحصول على حواجب أكثر سمكًا

طريقة عمل شوربة السي فود بالمايونيز وفوائدها

مكرونة بالسبانخ والجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ

ترشيحاتنا

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

آية الشامي لـ صدي البلد: تتويج الأهلي بلقب دوري الطائرة بدون هزيمة له طعم تاني

بنسبة أرباح 80 % .. تويتر يتيح للمؤثرين كسب الأموال من Spaces

امتنع عنها فورًا .. أخطر 5 عادات يرتكبها قائدو السيارت

كيفية المحافظة على الصلاة في 6 خطوات

الهند تسجل 241 ألف إصابة و3700 وفاة بـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء|فيديو

تفاصيل إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء|فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ