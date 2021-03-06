كيف يعمل مزيج الفواكه والخضروات على تحسين صحتك؟

يشجع خبراء التغذية الأشخاص على البدء بإضافة 1 أو 2 فاكهة أو خضروات إلى نظامهم الغذائي اليومي، يقول الباحثون إن اتباع نظام غذائي يتكون من مزيج من الفواكه والخضروات يتكون من 5 في اليوم يمكن أن يحسن صحتك ويساعدك على العيش لفترة أطول.





يوصون الخبراء بالبدء بإضافة 1 أو 2 فاكهة أو خضروات يوميًا إلى وجباتهم الغذائية.





وأشاروا إلى أن بعض الخضروات والفواكه صحية أكثر من غيرها.





ترتبط هذه الحميات الغذائية " الخمسة في اليوم " ارتباطًا وثيقًا بطول العمر ، وفقًا لبحث نُشر اليوم ، 1 مارس ، في مجلة الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية.





درس الباحثون النظام الغذائي والوفيات بين أكثر من 100000 رجل وامرأة في الولايات المتحدة على مدار حوالي 3 عقود ، إلى جانب بيانات من دراسات مماثلة أجريت في جميع أنحاء العالم.





تم تضمين معلومات عن أكثر من 2 مليون مشارك في الدراسة.





وخلص الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة التي تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.





على سبيل المثال ، كان الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا مدته 5 أيام في الأسبوع أقل عرضة للوفاة بنسبة 13 في المائة من جميع الأسباب ، وخطر الموت بنسبة 12 في المائة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، وخطر الموت بالسرطان بنسبة 10 في المائة ، و 35 في المائة انخفاض خطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي - مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من الفاكهة والخضروات.