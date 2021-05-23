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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السعودية
السعودية

توقّعت هيئة الأرصاد  السعودية هطول أمطار رعدية اليوم الأحد، مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة عاجل.

وقال مركز الأرصاد السعودي أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات (نجران وعسير والباحة)، حيث تمتد إلى الطائف، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل القصيم، الرياض) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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وفيما يخص حالة البحر الأحمر، أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 16ـ 38 كم/ ساعة.

كما توقع المركز السعودي أنه بالنسبة الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ، أما البحر فسيكون خفيف الموج.

السعودية هطول أمطار رعدية نجران وعسير الباحة الطائف البحر الأحمر

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