تفاصيل إطلاق السعودية برنامج "نطاقات" المطور لتوفير 340 ألف وظيفة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، برنامج "نطاقات" المطور، التي ستوفر أكثر من 340 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.

وقال نائب وزير الموارد البشرية، عبد الله بن ناصر، في تصريحات لقناة "العربية"، إن البرنامج الجديد يعد أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

وأضاف أن الرقم المتوقع من توفير فرص العمل بـ 340 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، سيكون من الفرص التي تتاح للسعوديين، لكن هناك فرص أخرى سيولدها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن توسع برنامج نطاقات ونجاحه في معالجة الكثير من الجوانب، تطلب تطويره، ليكون أكثر تأثيرا في سوق العمل.

وقالت وزارة المواد البشرية السعودية إن برنامج "نطاقات" المطور يقدم 3 مزايا رئيسة؛ الأولى خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة قائلة: "فيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.

وأضافت أن الميزة الثالثة هي تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في "نطاقات".

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.

وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج "نطاقات" أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، وكانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.