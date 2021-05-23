تاج الدين: جرعة ثالثة لمن تلقوا لقاح كورونا لتقوية الأجسام المناعية

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، إن الشعب المصري بات أكثر إقتناعاً خلال الفترة الاخيرة بأهمية تلقي اللقاح وبات أكثر تفهماً لضرورته ، كاشفاً عن أن عملية الاقبال على التسجيل لتقلي اللقاح باتت أكبر خلال الفترة الاخيرة، مضيفاً أن الدولة حريصة على توفير الجرعات الكافية من اللقاحات لمواطنيها خاصة الفئات الاكثر عرضة للمخاطر من اصحاب الامراض المزمنه .

وتابع " تاج الدين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" :" إقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير حجم كبير من جرعات اللقاحات المختلفة التي وصلت إلى مصر بالإضافة إلى مضاعفة مراكز تلقي اللقاحات في جميع أنحاء الجمهورية " .

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن أرقام المسجلين لتلقي اللقاح تشهد تزايداً يوماً بعد يوم ، شاكراً للدور الاعلامي في نشر الوعي بين المواطنين ، ومشدداً على أهمية تلقي اللقاحات " الطعوم " المختلفة لأن هذه اللقاحات تقلل إنتشار الفيروس من ناحية ومن جهة أخرى تقلل حدة المرض، مضيفاً أن الاهمية الاكبر أن تلقي اللقاح يساعد على تقليل الاعراض الخطيرة والشديدة بنسبة قد تصل إلى 85% .

واستطرد : " اللقاحات بوجه عام في بعض الأمراض مثل الحصبة، في حال الحصول عليها تمنع الاصابة بالمرض لكن في أحوال أُخرى مثل الانفلونزا الموسمية وكورونا ، فإن الحصول على التطعيم لايمنع الاصابة بالفيروس ولايمنع نقل العدوى، ولكن الفائدة هنا في حالة الاصابة ، عدم وجود حدة في الاعراض أو ظهور أعراض من الاساس ".

وحول لجوء بعض الدول مثل الامارات وغيرها إلى محاولة منح جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر ، لمن حصل على اللقاح الصيني سينوفارم " قال: " نتوقع اللجوء لذلك خلال الفترة القادمة لان فترة الحصانة تصل إلى 6 أشهر والأمر هنا لايتعلق فقط بالامارات أو لقاح سينوفارم بل أن هناك لقاحات أخرى مثل لقاح فايزر في الولايات المتحدة بدأ الحديث حول أنه من المحتمل منح جرعة ثالثة لمن حصلوا على اللقاح في غضون ستة أشهر كجرعة " مقوية " ومنشطة بهدف زيادة الاجسام المناعية وأعتقد أن هذا قد يسري على كافة انواع اللقاحات لزيادة الاجسام المناعية في ظل سريان إنتشار الجائحة أو تحور بعض السلالات وهذا ليس أمراً جديداً لكنه متوقع . "

وأكد ، أن الحصول على جرعة ثالثة أمر محل دراسة حالياً ، وبعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية قد يحتاج بعض الاشخاص للحصول على جرعة ثالثة " .