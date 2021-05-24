تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف Galaxy F42 5G من سامسونج

كشفت تسريبات عدد من مواصفات من هاتف Galaxy F42 5G الذى سيأتى من الفئة المتوسطة، والمقرر أن تطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إطلاق هاتف Galaxy F52 5G.

وبحسب موقع Hindustan Times فإن هاتف Galaxy F42 5G من سامسونج سيأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة +HD، وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-U، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

وسيقدم هاتف Galaxy F42 5G ، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر ISOCELL GM2 بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة لعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy F42 5G من سامسونج بمعالج Snapdragon 750G SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة تخزين عشوائى سعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

وسيحتوي هاتف Galaxy F42 5G على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع واجهة مسخدم للسوفت وير One UI 3.1 ، ونظام التشغيل أندرويد 11 .