عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ من الأقصر

انطلاق شعلة أولمبياد
انطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر وحفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مراسم  شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 

وانطلقت الشعلة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة واستكمال طريق الكورنيش وصولاً لميدان أبو الحجاج بوسط المدينة.

 

وأكد نائب المحافظ على أن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقة الشباب في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم .

حملة نظافة مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور

محافظة الأقصر تطرح مزادا علنيا لتأجير الحديقة أمام النصب التذكاري


ومن جانبه اكد المستشار مصطفى ألهم  محافظ الاقصر أن إقامة هذه الأولمبياد تعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، كما يسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم .


مقدما الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء العاصمة .
وتعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية ، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

IMG-20210524-WA0014
IMG-20210524-WA0014
IMG-20210524-WA0015
IMG-20210524-WA0015
IMG-20210524-WA0016
IMG-20210524-WA0016
IMG-20210524-WA0010
IMG-20210524-WA0010
IMG-20210524-WA0011
IMG-20210524-WA0011
IMG-20210524-WA0017
IMG-20210524-WA0017
IMG-20210524-WA0012
IMG-20210524-WA0012
IMG-20210524-WA0013
IMG-20210524-WA0013
IMG-20210524-WA0009
IMG-20210524-WA0009
IMG-20210524-WA0008
IMG-20210524-WA0008
الشباب والرياضة محافظ الأقصر وزارة الشباب أولمبياد الطفل المصري شعلة أولمبياد

ترشيحاتنا

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

بالتعاون مع"الزراعة".. "تنمية المشروعات": بروتوكول لدعم وإقراض الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ