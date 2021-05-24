أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

منذ أن اجتاحت الهند السلالة الجديدة لفيروس كورونا ونحن نسمع عن توابع خطيرة له آخرها ظهور الفطر الأصفر الذي يشكل تهديدا كبيرا على الإنسان وذلك بعد ظهور الفطر الأسود والأبيض اللذان يتسببان فى تدمير الإنسان والموت .. إذن ما هو الفطر الأصفر ؟ وما أهم أعراضه؟

أعلن المسئولون فى الهند عن اكتشاف وجود إصابات عدوى الفطر الأصفر، وهي ليست مرضا جديدا ، حذر بعض الأطباء من أن الفطر الأصفر يمكن أن تشكل مخاطر أكثر من عدوى الفطر الأسود أو الفطر الأبيض لأنها تؤثر على الأعضاء الداخلية.



نعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات عن الفطر الأصفر، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “moneycontro ” .



أسباب الفطر الأصفر:

مثل معظم الالتهابات الفطرية ، يحدث هذا أيضًا بشكل أساسي بسبب الظروف غير الصحية ، مثل سوء النظافة ، وتلوث الطعام، ويمكن أن يسبب الإفراط في استخدام المنشطات والأدوية المضادة للبكتيريا المرض أيضًا.

المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة أو الذين يتناولون مثبطات المناعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفطر الأصفر .

أعراض الفطر الأصفر:

يبدأ داخليًا ، مما يؤدي إلى تسرب القيح، والتئام الجروح ببطأ، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء، وفي بعض الأحيان ، نخر حاد.

في بداية الإصابة ، قد يعاني المرضى من الخمول حيث ينتشر داخليًا ، مما يؤثر على الأعضاء ويستنزف طاقة الأشخاص حتى أن المرضى قد يفقدون الشهية أو يطورون عادات غذائية سيئة ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن بشكل غير عادي هذا إلى جانب ضعف التمثيل الغذائي.

في بعض الحالات يؤثر الفطر الأصفر على عيون المريض وفي هذه الحالة يجب على المريض أن ينتبه للاحمرار والعيون الغارقة والتوجه للطبيب فورا.

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